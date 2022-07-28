2022 YÖK atlas YKS tercih robotu: 2-4 yıllık üniversite taban- tavan, puan, kontenjanları! YKS tercihleri nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?

Üniversite sınavı bu yıl 18-19 Haziran'da gerçekleştirildi ve tercihler 27 Temmuz'dan itibaren alınmaya başlanıyor. Tercih işlemleri için adaylar; üniversitelerin taban-tavan puanları, kontenjanlar ve başarı sıralaması gibi detayları merak edip araştırıyor. Peki, YKS üniversite tercihleri nasıl yapılacak? 2-4 yıllık üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması nedir? YKS'de kaç tercih hakkı bulunuyor? İşte konuya ilişkin tüm merak edilenler!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2022 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Asıl tercih kılavuzu, tercihin başlayacağı gün erişime açılacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.
KAÇ PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?
YÖK Atlas tercih robotu üzerinden, kaç puanla hangi üniversiteye girilebileceği konusunda detaylar yer alıyor. YKS puanınıza göre, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler ile taban puanlar listesini sorgulayabilirsiniz.