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    • Haberler
    • 27.07.2022 03:00
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    • 27.07.2022 06:59
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    yokatlas.yok.gov.tr: 2022 YKS tercih kılavuzu PDF - YKS tercih robotu 2022 ile tercih YAP!

    YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih tarihleri üniversiteli olmak isteyen öğrencilerin merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci tercih tarihleri hakkında sorgulama yapıyor. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri!

    takvim.com.tr
    ÖSYM YKS yeni tercih kılavuzu açıklandı mı 2022?

    YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih tarihleri üniversiteli olmak isteyen öğrencilerin merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci tercih tarihleri hakkında sorgulama yapıyor. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri!

    YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.

    ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.

    Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.

    YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

    Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.

    Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.

    YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL ÇALIŞIYOR?

        Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

        YKS tercih robotunu kullanabilmek için öncelikle aşağıdaki linke tıklanması gerekecek. Karşınıza çıkan ekrandan detaylı ve hızlı tercih robotu bilgilerine ulaşmanız mümkün olacak.

        Buradan detaylı tercih robotu ekranını seçmeniz halinde başarı sıralamasını ve üniversite bilgilerini girerek filtreleme yapabilirsiniz.

        Hızlı YKS tercih robotu ekranını seçmeniz halinde ise üniversite bilgilerine doğrudan ulaşabileceğiniz tabloya erişiminiz mümkün olacaktır.

        "Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

        Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        YÖK ATLAS ÜNİVERSİTE TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Haberler yokatlas.yok.gov.tr: 2022 YKS tercih kılavuzu PDF - YKS tercih robotu 2022 ile tercih YAP!
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