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    • Haberler
    • 27.07.2022 08:06
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    • 27.07.2022 08:06
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    TMO Temmuz ayı buğday alım fiyatları açıklandı! Temmuz 2022 buğday, arpa, mısır fiyatları ne kadar?

    Çiftçilerin yakından takip ettiği buğday fiyatları güncellendi. Bu nedenle konuyla ilgili birçok detay merak ediliyor. 2022 Temmuz buğday alım fiyatları ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Temmuz 2022 buğday, arpa, mısır fiyatları ne kadar? TMO Temmuz ayı buğday alım fiyatları açıklandı!

    Buğday fiyatları birçok kişi tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. TMO tarafından alım fiyatlarının açıklanmasıyla konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, TMO buğday alım fiyatları ne kadar? Buğday fiyatları ne kadar oldu? Temmuz ayı buğday, arpa fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

    2022 TEMMUZ BUĞDAY ALIM FİYATLARI NE KADAR?


    Makarnalık buğday: 7.591 TL/TON

    Kırmızı sert buğday: 7.060 TL/TON

    Diğer beyaz buğdaylar: 6.920 TL/TON ;

    Ekmeklik buğday: 6.122 TL/TON

    Arpa: 6.193 TL/TON

    Mısır: 6.037 TL'TON


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    Buğday: 7.082 Türk Lirası

    Arpa: 5.837 Türk Lirası

        Kirişci, "Bakanlığımız ve Toprak Mahsulleri Ofisimiz tarafından iç ve dış piyasa gelişmeleri yakından takip edilmekte olup TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400 TL, arpada ise 200 TL artırılmasına ve 'Hububat Alim Primlerinin' temmuz ayından itibaren ödenmesine karar verilmiştir." dedi.


        Bu kapsamda haziran ayında TMO'ya ürün teslim eden üreticilerin primlerinin temmuzda, temmuz ve ağustos aylarında ürün teslim eden üreticilerin de prim ödemelerinin takip eden ay içinde ödeneceği bilgisini paylaşan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından buğday için 1.000 TL/Ton, arpa için 500 TL/Ton olarak ödenecek 'Hububat Alim Priminden' üreticilerimizin yararlanmaları için ürünlerini en geç 1 Eylül 2022 tarihine kadar TMO'ya satmış olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
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        Haberler Haberler TMO Temmuz ayı buğday alım fiyatları açıklandı! Temmuz 2022 buğday, arpa, mısır fiyatları ne kadar?
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