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    • Haberler
    • 27.07.2022 13:10
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    • 27.07.2022 13:10
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    KYK FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ? 2022 KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? E- Devlet KYK kredi borcu sorgulama ekranı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gençlere yaz dönemi müjdesi verirken KYKS kredi faizleri hakkında da son dakika açıklamalarda bulundu. Binlerce üniversite mezunu KYK kredi faizlerinin silinmesini talep ediyor. Bu noktada açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki KYK FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ? 2022 KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? İşte E- Devlet KYK kredi borcu sorgulama ekranı

    ÖĞRENİM / KATKI KREDİSİ GERİ ÖDEME SORGULAMA - E-DEVLET

    Üniversite okuyan öğrencilere okudukları dönem boyunca verilen KYK kredileri, öğrenciler mezun olduktan sonra kendilerinden bir müddet sonra talep ediliyor. Ödenmeyen kredilere de belirli miktarda faiz ekleniyor. Söz konusu kredi faizlerinin silinmesi gündemde. Son dakika açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi. Peki KYK FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ? 2022 KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? İşte yeni gelişmeler ve E- Devlet KYK kredi borcu sorgulama ekranı..

    KYK KREDİ FAİZLARİ SİLİNDİ Mİ, SİLİNECEK Mİ?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlere yaz dönemi için müjde verdi. Bakan Kasapoğlu "15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar." dedi.

    Bakan Kasapoğlu kredi faizleriyle ilgili de "İlk Kabine Toplantısı'nda konuşulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kararı duyuracak" ifadelerini kullandı.

    ÖĞRENİM / KATKI KREDİSİ GERİ ÖDEME SORGULAMA - E-DEVLET
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    Haberler Haberler KYK FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ? 2022 KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? E- Devlet KYK kredi borcu sorgulama ekranı
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