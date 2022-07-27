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    • Haberler
    • 27.07.2022 14:46
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    • 27.07.2022 14:46
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    Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı maaş farkları için Bakanlık'tan son dakika açıklaması! 2022 Temmuz 4C, emekliği sandığı maaş farkları ne zaman yatacak?

    Maaş farklarının ödeneceği tarih milyonlarca kişinin gündemindeydi! Memur emeklisi maaş farklarının ödeneceği tarih belli oldu. Memur emeklilerinin yanı sıra dul ve yetimlerin maaş zam farkları da açıklanan takvime göre aynı tarihte ödenecek. Peki Memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

    takvim.com.tr
    Maaş farkları için Bakanlık’tan son dakika açıklaması! 4C, emekliği sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz maaş farkı ödeme takvimi!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farklarının ödeneceği tarih netlik kazandı. İşte merak edilenler...

    TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

    Buna göre;

    Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

    2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

    3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

    Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.

    DUL-YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU, NE ZAMAN ÖDENECEK?

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.

    Buna göre;

    A- Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

    Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

    Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

        2022 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

        Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500'ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis'teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

        Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.
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