27 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Temmuz Çarşamba CANLI dolar ve euro kuru!

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İslam Memiş'ten dolar açıklaması

Altın ve doların fırlayacağı tarihleri açıklayan İslam Memiş, ayrıca altın için 1450 lira olacak iddiasına devam etti ve küçük yatırımcıları uyardı.

Yaptığı açıklamada dolar kurunun 17.70'te sabit kaldığını ve bu kadar yüksek enflasyon rakamından sonra Borsa'nın yüzde 2 değerlenip, doların baskılanması hiç sağlıklı olmadığını söyleyen İslam Memiş, "Günün birinde patladığında fena patlar… Aralık ayındaki doların 20 lirayı görmesi tekrar olabilir mi bence olması çok yüksek… Çünkü çok ciddi anlamda baskılanmaya devam ediyor" dedi.