27-31 Temmuz tarihlerine dikkat! Meteoroloji'den flaş uyarı! 40 dereceyi aşacak! İşte 27-31 Temmuz İLLERE GÖRE HAVA DURUMU!

Son dakika haberine göre Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinin yer aldığı bölgenin kıyı kesiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer altında seyrediyor.
SICAK HAVA 31 TEMMUZ'A KADAR SÜRÜYOR
İHA'da yer alan habere göre 27 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'dan 31 Temmuz 18.00'a kadar ise sıcaklıklarının iç kesimlerde de artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.
MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR
Sıcaklıkların 31 Temmuz sonrası kıyı kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
27 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu