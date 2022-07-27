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    • Haberler
    • 27.07.2022 12:50
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    • 27.07.2022 13:13
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    27-31 Temmuz tarihlerine dikkat! Meteoroloji'den flaş uyarı! 40 dereceyi aşacak! İşte 27-31 Temmuz İLLERE GÖRE HAVA DURUMU!

    Sıcak havanın ciddi biçimde etkisini hissettirdiği şu günlerde Meteoroloji'den çok önemli son dakika uyarısı geldi. Peki, 27 Temmuz hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Meteoroloji’den flaş uyarı! O tarihte yanacağız

    Son dakika haberine göre Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur illerinin yer aldığı bölgenin kıyı kesiminde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde, iç ve kuzey kesimlerde ise mevsim normallerinin yer yer altında seyrediyor.

    SICAK HAVA 31 TEMMUZ'A KADAR SÜRÜYOR
    İHA'da yer alan habere göre 27 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00'dan 31 Temmuz 18.00'a kadar ise sıcaklıklarının iç kesimlerde de artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği belirtildi.

    MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR
    Sıcaklıkların 31 Temmuz sonrası kıyı kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

    27 TEMMUZ 2022 HAVA DURUMU

    BURSA °C, 33°C

    Az bulutlu

    EDİRNE °C, 35°C

    Az bulutlu

    İSTANBUL °C, 31°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 33°C

    Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu


        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        KÜTAHYA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık


        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık


            BATI KARADENİZ

            Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 27°C

            Parçalı bulutlu

            DÜZCE °C, 31°C

            Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 29°C

            Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde kadar kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 27°C

            Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 29°C

            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 32°C

            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA °C, 33°C

            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 39°C

            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 37°C

            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 38°C

            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 39°C

            Az bulutlu ve açık
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            Haberler Haberler 27-31 Temmuz tarihlerine dikkat! Meteoroloji'den flaş uyarı! 40 dereceyi aşacak! İşte 27-31 Temmuz İLLERE GÖRE HAVA DURUMU!
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