Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.



Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.



2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.