2022 - 2023 BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Bireysel değerlendirme aşaması...

BİLSEM mülakat sonuçları hakkında arama motorlarında 'BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinde bireysel değerlendirme aşaması 13 Haziran tarihinde başlamıştı. Peki, BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 - 2023 BİLSEM kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler!