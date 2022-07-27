💵 Mirasın kim, ne kadarını alabiliyor? Miras devlete nasıl geçiyor, paylaşımı nasıl yapılır? Size de miras kalmış olabilir!

Miras bu durumda devlete geçebilir. Detaylarıyla miras ve mirasçıya ilişkin tüm merak edilenler açıklandı. Miras hukuku çok sayıda kişi tarafından araştırılıyor. Miras anayasal bir hak. Gerçek kişiler öldüklerinde özel mülkiyetlerinde bulunan haklar ve malvarlıkları akrabalarına geçiyor. Yasal mirasçılık için kan bağını esas alınıyor. Bazı ulaşılamama gibi durumlarda kişiler kendilerine miras kaldığından bile habersiz olabiliyor. Peki, yyasal mirasçılar kimlerdir? Evlilik dışı çocukların ve evlatlığın mirasçılığı nasıldır? Boşanma davası açılan eşler birbirine mirasçı olabilir mi? Mirasçılık belgesi nasıl alınır? Vasiyetname iptal edilebilir mi? İşte merak edilenler...
YASAL MİRASÇILAR KİMLERDİR?
Milliyet'ten Prof. Dr. Erol Ulusoy'un yazısına göre yasal mirasçılar, zümre sınıfına göre oluşturulmuş kan bağı bulunan akrabalar, sağ kalan eş ve evlatlıktır.
Birinci zümredeki yasal mirasçılar, mirasbırakanın çocukları, çocuklarının çocukları yani torunlar ve torunların çocukları diye devam edip giden mirasbırakanın kendi altsoyudur, TMK md 495. Bu zümrede hiçbir mirasçı yoksa, miras ikinci zümreye geçer.
İkinci zümre yasal mirasçılar, mirasbırakanın üstsoyu olan anne ve babası ile anne ve babasının altsoyudur, yani mirasbırakanın kardeşleri ve kardeşlerinin çocukları ve onların çocukları diye giden kişilerdir.
İkinci zümrede hiçbir mirasçı yoksa, miras üçüncü zümreye geçer. Üçüncü zümre yasal mirasçılar ise mirasbırakanın anne veya baba tarafından üstsoyu olan büyükana ve büyükbabası ile onların altsoyu olan amca, hala, teyze ve dayılar ile onların çocukları ile çocuklarının çocukları diye giden kişilerdir.