LGS boş kontenjanlar, taban puanları ve yüzdelik dilimler ile ilgili detaylar merak konusu. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra nakil süreci başlayacak. LGS nakil sürecinde tercih yapacak olanlar liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini merak ediyorlar. LGS nakil işlemlerinden önce LGS boş kontenjanlar da araştırılıyor. Peki, LGS boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte merk edilenler...
LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
LGS boş kontenjanları henüz belli olmadı.
LGS kontenjanlar ile ilgili Bakan Özer açıklama yaptı. Bakan Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
LİSE TABAN PUANLARI NELER ve LGS YÜZDELİK DİLİMLER AÇIKLANDI MI?
2022 Lise taban puanları bugün LGS tercih sonuçları açıklanmasının ardından yüzdelik dilimlerle beraber açıklanması bekleniyor.
Bakan Özer tarafından yapılan LGS açıklamaları şu şekilde;
"Geçen yıl Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 53'ü birinci tercihlerindeki bir Anadolu lisesine, yüzde 98'i ise ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşti. Bu yıl ise ilk tercihindeki Anadolu liselerine yerleşen öğrencilerin oranı yüzde 57'ye çıktı, ilk üç tercihlerindeki bir Anadolu lisesine yerleşme oranı ise yüzde 99'a ulaştı.