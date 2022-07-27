Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB yayınladığı LGS tercih kılavuzunda lise nakil takvimine yer verdi. Peki, LGS tercihleri sonrasında lise nakilleri ne zaman başlıyor? LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB ile ise nakil tarihleri ile ilgili detaylar...
LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.