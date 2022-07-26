YKS puan türüne göre tercih yöntemleri! yokatlas.yok.gov.tr: YÖK atlas tercih robotu 2022 Lisans - Önlisans tercih sihirbazı 2022!

YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Üniversite tercihleri 27 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında alınmaya başlanacak. YÖK tarafından öğrencilerin tercih zamanında işlerini kolaylaştıran YÖK Atlas tercih robotu uygulaması bu dönemde en merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Peki, YÖK Atlas tercih sihirbazı nasıl kullanılır? 2022 YÖK atlas YKS tercih robotu nedir? İşte YKS puan türüne göre tercih yöntemleri!
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, Üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, TYT/AYT netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.