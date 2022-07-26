Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman? Temmuz Sağlık Bakanlığı PBS kura sonuçları - isim listesi!

Sağlık Bakanlığı İller Arası Yer Değiştirme başvuruları hakkında aramalar hız kazandı. Yayınlanan duyuruda, "Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.07.2022 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edilmiştir. PBS üzerinden 27.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır. İtirazlarla ilgili duyuru için tıklayınız." denildi. Peki, 26 Temmuz Sağlık Bakanlığı PBS kura sonuçları - isim listesi açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman? İşte merak edilenler!
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU...
Başvurular; 23 Haziran 2022 Perşembe- 29 Haziran 2022 Çarşamba Saat 18:00'e kadar Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak alınmıştı. Başvurular sona erdi.
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme atama kurası 2 Ağustos'ta noter huzurunda yapılacak.
İŞTE SAĞLIK BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU!
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan duyuru şu şekilde:
2022 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
Başvuruların değerlendirme sonuçları ve 01.07.2022 tarihine kadar hesaplanmış hizmet puanları PBS üzerinden ilan edilmiştir. PBS üzerinden 27.07.2021 tarihi saat 18:00'e kadar itirazlar alınacaktır.