Okul kayıt parası yasal mı 2022? Okul kayıt parası var mı, ne kadar? Okul kayıt ücreti vermek zorunlu mu?

'3 TEMEL NOKTAYA AĞIRLIK VERDİK'

Milli Eğitim Bakanı Özer, '2022- 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katılmak üzere Erzurum'a geldi. Valilik ziyareti sonrası Bakan Özer, İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katıldı.

Özer ardından Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda il ve ilçe milli eğitim müdürleri ve okul yöneticilerinin yer aldığı 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Özer, bakanlık olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Özer, eğitimin kalitesinin artırılması ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi için 3 temel noktaya ağırlık verdiklerini belirtti. Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, mesleki eğitim, öğretmen ve okul yöneticilerinin desteklenmesi ve mesleki, kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesine ağırlık verdiklerini ifade eden Özer, şunları söyledi:

"Okul öncesi eğitim çok kıymetli bir eğitim. Eğitim literatüründe şöyle bir ifade vardır; Yatırım maliyeti en düşük ama uzun vadede getirisi en yüksek olan eğitim politikası, okul öncesi eğitimdir. Okul öncesi eğitimde gerçekten eğitimin diğer kademelerine güçlü yatırımlar yapmamıza rağmen istenilen noktada değiliz. Bakın biz kendimizi eleştirebiliyoruz. Yaptığımız iyi şeyleri bunları yaptık, diyebiliyoruz şunlarda eksik kaldık diyebiliyoruz. 3 yaşta okullaşma oranları yüzde 14'ler, 4 yaşındaki okullaşma oranı yüzde 35'ler, 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 78 seviyesindeydi. Bunun özelliği nedir? Eğitim sistemine maliyeti nedir? Maliyeti şudur; eğer çağ nüfusunun tamamı okul öncesi eğitilme erişemezse yani temel eğitim başlangıcında, ilkokul bir de öğrenciler arasında hazırlık durumunda ciddi fark ortaya çıkar. Eğitime erişen ve erişmeyen arasında ciddi fark çıkar. Okullarda eğitimle bunu telafi edemezseniz bu fark giderek büyür ve karşımıza okullar arası başarı farkı olarak çıkar. Kendimize hedef koyduk, 3 bin tane yeni anaokulu yapmak, 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak. Hedef 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranlarını yüzde 50, 4 yaştaki yüzde 35 olan oranı 70'e, 5 yaştaki yüzde 78'lik oranı yüzde 100 çıkarmak."

1 MİLYAR 162 MİLYON LİRALIK GELİR

İkinci temel konularının mesleki eğitim olduğuna dikkat çeken Özer, şöyle devam etti:

''Mesleki eğitim en kritik konularımızdan bir tanesi. Bakanlık olarak öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi. Bir taraftan iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu elemanı yetiştirme bağlamında kritikken aynı zamanda orta öğretim sisteminin dengeye ulaşmasında da kritik işleve sahip. Kısa sürede mesleki eğitimin bir anda toparlanmasına yol açtı. Üretim kapasitesini artırdık. Çünkü mesleki eğitimdeki üretim eğitimin yaparak ve üreterek öğretilmesi anlamında kritik işleve sahip. 200 milyon liralık gelirden meslek liselerinde 2021 yılına 1 milyar 162 milyon liralık gelirle kapattık. Artık meslek liseleri her şeyi üretir hale geldi. Üretim kapasitesini fikri mülkiyete aktardık. Meslek liseleri patent, faydalı model, marka tasarımı konusunda tesciller almaya başladı ve ilk kez bu alınan tesciller ticarileştirildi, ticari ürünlere dönüştürüldü. Bu son 20 yıla baktırdım. Türkiye Marka ve Patent Kurumu'ndan ne kadar tescil almış Milli Eğitim Bakanlığı. Yıllık 2,9 ürün düşüyor fikri mülkiyetle ilgili. Fikri mülkiyet o kadar kritik nokta ki; ülkelerin rekabet gücünü artıran işlevlerden bir tanesi. Fikri mülkiyetle ilgili yaptığımız açılım sayesinde 2022 bitmeden 7 bin 538 tane fikri mülkiyet ürününün tescilini aldık. Meslek liseleri ihracat yapmaya başladı. 25 Aralık 2021 mesleki eğitim kanununda çok önemli bir değişiklik yaptık. Kanun değişikliğiyle tüm Türkiye'de çırak kalfa sayısı 159 bindi. Bugün 670 bin. İnanılmaz bir şekilde tüm Türkiye'de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler çırak, kalfa, usta bulmayla ilgili sıkıntıları kalmadı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitimle buluşturmak."