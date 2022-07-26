KYK borç silme işlemi başladı mı? KYK faizleri ne zaman, hangi tarihte silinecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan kabine toplantısının ardından KYK kredi borç faizlerinin silindiğini açıklamıştı. KYK ana para borç faizi silindi mi düzenleme ne zaman başlayacak? KYK ana para borç faizi halen ödeyenler için geçerli mi? İşte merak edilenler...