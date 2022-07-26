Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması!

Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? 2022 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim! Üniversiteye giriş yapma hayali kuran öğrenciler için tercih dönemi başlıyor. YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilim yoğun şekilde sorgulanıyor. 27 Temmuz itibariyle YKS tercih kılavuzu erişime açılıyor. Peki, hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor? İşte merak edilen soruyla ilgili detaylı bilgiler!
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 YKS taban puanları ve üniversite kontenjanları yayınlandı.
Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayınlandı. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.