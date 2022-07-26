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    • Haberler
    • 26.07.2022 10:38
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    • 26.07.2022 10:38
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    e-Devlet ile 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 12 ay boyunca ihtiyaç sahiplerine verilecek olan 450-550-600 TL destek ödemelerinin tarihini duyurdu. Bakan Yanık ayrıca çalışanların ve emeklilerin de programa başvuru yapabileceğini duyurdu. Peki, destek ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    e-Devlet ile 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından açıklandı. Bu açıklama sonrasında başvuru yapanlar tarafından ödeme tarihleri araştırma konusu oldu.

    AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Aile Destek programı hakkında detaylar gelen son açıklamalar ile birlikte netlik kazandı. Derya Yanık ödemelerin 29 Temmuz Cuma gününden itibaren başladığını duyurdu. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Yanık, " Temmuz'da başvuru yapan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylanması halinde, bu onayı takip eden ilk ödemede başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklardır. Ödemeler bu cuma başlıyor." ifadelerini kullandı.


    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medyadan açıklama yaptı:

    Türkiye ürettiği refahı paylaşıyor!

    Güçlü bir sosyal devlet olmanın sonucu olarak hayata geçirilen sosyal yardım uygulamamız Türkiye Aile Destek Programına çalışanlar ve emekliler de başvuru yapabilecek.

    Emeklilerimiz:

    Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başı düşen gelirin net asgari ücret tutarının 1/3'ünden az olması koşuluyla;

    SSK emeklileri

    BAĞKUR emeklileri

    Emekli Sandığı emeklileri

    SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin dul, yetimleri faydalanabilecektir.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Aile Destek Programına başvuran kişinin;

        Türk vatandaşı olmaması,

        Mavi Kart sahibi olması,

        Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

        18 yaşından küçük olması,

        Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

        AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabilmektedir.
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        Haberler Haberler e-Devlet ile 2022 Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?
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