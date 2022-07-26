Deprem mi oldu son dakika? Az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Maraş, Gaziantep, Osmaniye, Tevekelli...

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. Gaziantep ve çevre illerde hissedilen depremin büyüklüğü 4.6 olarak kaydedilirken vatandaşlar deprem hakkında detayları öğrenmek için araştırmalar yapıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depreme ilişkin son dakika bilgileri aktardı. Peki Kahramanmaraş, Maraş, Gaziantep, Osmaniye, Tevekelli'de deprem mi oldu son dakika? 26 Temmuz 2022 deprem nerede oldu? İşte son dakika gelişmenin detayları ve AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi...