Cem Muhammet'in teyzesine verilen ceza belli oldu! Teyze Tamuran Pınar A'nın cezası ne oldu? Cem Muhammet'in ruh sağlığı nasıl?

Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, "Çocuğun gördüğü zararın boyutunu kestirmek ilk etapta zor olabilir. Öncelikle nasıl bir duruma maruz kaldığını detaylı şekilde öğrenmek gerekiyor. Ancak ebeveynleri tarafından terk edilmiş bu çocuğun güvensizlik algısı çok daha yoğun bir şekilde olacaktır" diye konuştu.
'YOĞUN BİR DESTEK ALMAYA İHTİYACI VAR'
"Çocuğu bu hale getirenlerin de çok sağlıklı bir ruh hali içinde olduğunu söylemek mümkün değil" diyen Psikolog Hazer, "Çünkü çocuğun evde bırakılması için gerçeklik algısının kopmuş olması gerekiyor. Hanenin çöp ev olması da ailenin ruhsal bir sıkıntıda olduğunu gösteren bir durum. Çocuğun psikolojisine baktığımızda ise hayata ve dünyaya güven duymaya dair sorunlar yaşayacaktır. Yaşadığı bu durum çevreyi, arkadaş ilişkilerini ve ilerdeki ilişkilerinin hepsini yoğun bir şekilde etkileyecektir. Süresini kestirememekle birlikte yoğun bir destek almaya ihtiyacı olacaktır" dedi.
Çocuğun bu şekilde terk edilmesinin hem fiziksel hem de ruhsal bir yıkıma yol açmış olabileceğini söyleyen Hazer, şöyle devam etti: "Bunun etkisi çok uzun bir zaman diliminde onarılır. Anne ve babanın ilgisiz tavrı buradaki travmanın şiddetini daha da artıracaktır. İnsan, iletişimle hayatta kalabilen bir canlıdır. Çocuğun o odada dış dünya ile bağlantıya geçemiyor oluşu, çocuğun kendini daha çok çaresiz ve yetersiz hissetmesine neden olmuştur."
'AÇLIKTA ORGANLAR İŞLEVİNİ KAYBEDER'
Ruhsal hasarın yanı sıra küçük çocuğun uğradığı fiziksel hasar da son derece önemli. Büyümekte olan çocuk grubunda sağlıklı ve dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunu hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nursel Tekin, "Uzun soluklu açlıklarda ya da yetersiz beslenmelerde çocuklarda ciddi anlamda vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklı organlar işlevlerini yerine getiremez. Buna bağlı olarak da psikolojik problemler ortaya çıkar" dedi.