Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 26.07.2022 09:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2022 09:19
    ABONE OL

    Cem Muhammet'in teyzesine verilen ceza belli oldu! Teyze Tamuran Pınar A'nın cezası ne oldu? Cem Muhammet'in ruh sağlığı nasıl?

    Türkiye, Bursa'da boşaltılmak istenen bir çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı konuşuyor. Peki, Cem Muhammet'in ruh sağlığı nasıl? Teyze Kamuran Pınar'ın cezası ne oldu? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Cem Muhammet’in Teyzesine verilen ceza belli oldu! Teyze Kamuran Pınar A’nın cezası ne? Kamuran Pınar TUTUKLANDI MI?

    Uzman Klinik Psikolog Pelin Hazer, "Çocuğun gördüğü zararın boyutunu kestirmek ilk etapta zor olabilir. Öncelikle nasıl bir duruma maruz kaldığını detaylı şekilde öğrenmek gerekiyor. Ancak ebeveynleri tarafından terk edilmiş bu çocuğun güvensizlik algısı çok daha yoğun bir şekilde olacaktır" diye konuştu.

    'YOĞUN BİR DESTEK ALMAYA İHTİYACI VAR'

    "Çocuğu bu hale getirenlerin de çok sağlıklı bir ruh hali içinde olduğunu söylemek mümkün değil" diyen Psikolog Hazer, "Çünkü çocuğun evde bırakılması için gerçeklik algısının kopmuş olması gerekiyor. Hanenin çöp ev olması da ailenin ruhsal bir sıkıntıda olduğunu gösteren bir durum. Çocuğun psikolojisine baktığımızda ise hayata ve dünyaya güven duymaya dair sorunlar yaşayacaktır. Yaşadığı bu durum çevreyi, arkadaş ilişkilerini ve ilerdeki ilişkilerinin hepsini yoğun bir şekilde etkileyecektir. Süresini kestirememekle birlikte yoğun bir destek almaya ihtiyacı olacaktır" dedi.

    Çocuğun bu şekilde terk edilmesinin hem fiziksel hem de ruhsal bir yıkıma yol açmış olabileceğini söyleyen Hazer, şöyle devam etti: "Bunun etkisi çok uzun bir zaman diliminde onarılır. Anne ve babanın ilgisiz tavrı buradaki travmanın şiddetini daha da artıracaktır. İnsan, iletişimle hayatta kalabilen bir canlıdır. Çocuğun o odada dış dünya ile bağlantıya geçemiyor oluşu, çocuğun kendini daha çok çaresiz ve yetersiz hissetmesine neden olmuştur."

    'AÇLIKTA ORGANLAR İŞLEVİNİ KAYBEDER'

    Ruhsal hasarın yanı sıra küçük çocuğun uğradığı fiziksel hasar da son derece önemli. Büyümekte olan çocuk grubunda sağlıklı ve dengeli beslenmenin oldukça önemli olduğunu hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Nursel Tekin, "Uzun soluklu açlıklarda ya da yetersiz beslenmelerde çocuklarda ciddi anlamda vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklı organlar işlevlerini yerine getiremez. Buna bağlı olarak da psikolojik problemler ortaya çıkar" dedi.

        Cem Muhammet A.'nın uzun soluklu yetersiz beslenmesi sonucunda detaylı bir incelemeye alınması gerektiğini söyleyen Dr. Tekin, "Saptanan vitamin ve mineral eksiklikleri dışardan takviyelerle desteklenmeli. Beslenme desteği bir çocuk hekimi ve diyetisyen tarafından düzenlenmeli. Hem vitamin eksikliği hem de mevcut ruhsal durumun uzun vadede travmalara yol açmaması için çocuğa multidisipliner bir yaklaşım uygulanmalıdır" açıklamasını yaptı.

        İŞTE AİLENİN ALACAĞI CEZA

        Çocuklara karşı işlenen suçlar ilgili kanunda, çocuğun kaçırılması ve el konulmasının da TCK'nın 234. maddesinde, "Aile düzenine karşı işlenen suçlar" bölümünde düzenlendiğini söyleyen Avukat Gizem Taşkıran ise şöyle konuştu:


        "Suçun, cebir veya tehdit yolu ile işlenmesi veya 12 yaşından küçük çocuğa karşı işlenmesi halinde ceza TCK 234/2. fıkrası uyarınca bir kat artırılır. Ayrıca çocuğun bedensel ve ruhsal yönden acı çekmesine neden olan olay, sistematik bir biçimde 1 yıl boyunca işlenmesi nedeniyle çocuğa eziyet suçu da oluşmuştur. Eziyet suçunun çocuğa karşı işlenmesi halinde TCK maddesi 96'da üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası düzenlenmiştir. Eziyet suçunun başka suç/lar ile birlikte işlenmesi halinde ise en ağır suçtan ceza verilmesi gerekir" açıklamasını yaptı."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yeni neslin üniversitesi
        Haberler Haberler Cem Muhammet'in teyzesine verilen ceza belli oldu! Teyze Tamuran Pınar A'nın cezası ne oldu? Cem Muhammet'in ruh sağlığı nasıl?
            SON DAKİKA