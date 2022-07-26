Bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 8 Temmuz Cuma Arefe günü bankalar, noterler tatil mi? Bugün havale ve EFT yapılır mı?

Kurban Bayramı yaklaşırken Arefe günü bankalar açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar açık? sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Milyonlarca vatandaş banka işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankaların açık olup olmayacağı günleri merak ediliyorlar. Kurban Bayramı'nda çalışanların, özel ve kamu kurumlarının yapacağı tatil belli oldu. Cumhurbaşkanlığı onayı ile bayram tatili 9 gün oldu. Peki, bugün bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 8 Temmuz Arefe günü bankalar, noterler tatil mi? Bugün havale ve EFT yapılır mı? İşte merak edilenler!
AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?
Kurban Bayramı arefesi bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. 8 Temmuz öğle sonu tatil olduğu için bankalar 8 Temmuz'da yarım gün hizmet verecek.
BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?
Kurban Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar bayram boyunca kapalı olacak.
BAYRAMDA EFT YAPILIR MI, EFT VE HAVALE HESABA GEÇER Mİ?
Kurban Bayramı resmi tatili 2022 yılında 9,5 gün olduğu için, EFT işlemlerinde bayram boyunca aktarım yapılmayacak. Havale ve EFT işlemleri resmi tatilin ardından ilk gün yapılır.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2022 yılı Kurban Bayramı tatili, arefe günü yarım gün ile birleşerek toplamda 9 gün oldu.