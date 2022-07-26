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    • Haberler
    • 26.07.2022 11:01
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    • 26.07.2022 11:01
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    AKSİS AUZEF sınav sonuçları 2022: İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme 2023 ne zaman? AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?

    AUZEF sıanv sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. İstanbul Üniversitesi AUZEF'te eğitim gören öğrencilerden mezuniyet 3 ders sınavına başvuru yapan öğrenciler, bugün sınava girdi. Öğrenciler şimdi sonuçlar hakkında arama yapmaya başladı. Peki, AUZEF 3 ders sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme 2023 ne zaman? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    AUZEF sınav sonuçları 2022

    AKSİS üzerinden aldığı notu görüntülemek isteyen adaylar araştırmalara koyuldu. 2022 yılında AUZEF 3 ders sınavı bugün uygulandı. Sınava katılan binlerce öğrenci AUZEF sonuçları açıklandı mı? İşte AKSİS AUZEF 3 ders sınav sonucu sorgulama ekranı ve diğer detaylar...

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    24 Temmuz'da gerçekleştirilen AUZEF mezuniyete 3 ders sınavının sonuç tarihi henüz belli olmadı. Ancak, açıköğretim sınavlarının sonuçları, sınavın bitiminin ardından 15 gün içerisinde erişime açılıyor. Buna göre, 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçlarının Ağustos ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

    AUZEF MEZUNİYETE 3 DERS SINAVI HAKKINDA

    Mezuniyete üç ders sınavı her eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılır.

    Mezuniyet aşamasına gelmiş ve tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

    Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan ortalamayı (minimum 2.00 AGNO notu) sağlayamayan öğrenciler en fazla üç tane DC, DD (koşullu başarılı) harf notu olan derslerinden mezuniyete üç ders sınavına girebilir.

        ÜÇ TEK DERS SINAVI

        Öğrencilerin mezuniyete üç ders sınavına girebilmesi için sınavın yapıldığı ilgili eğitim öğretim yılı içindeki dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş (devamlı öğrenci) olması gerekir.

        Mezuniyete üç ders sınavına giren öğrencilerin ilgili derse ait harf notları en son girdikleri sınava göre belirlenir.

        Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/başarılı olamayan öğrenciler "Mezuniyete Üç Ders Sınavı" na giremez

        Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için mezuniyete üç ders sınavına girilemez.

        Her ne sebeple olursa olsun 'Mezuniyete Üç Ders Sınavı' na katılmayan/katılamayan öğrenciler için mazeret sınavı yapılmaz.

        Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır; değerlendirmede ara sınav, yarı yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.

        AUZEF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

        Açık öğretim programlarında;

        Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

        Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

        Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

        Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

        Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

        Uzaktan öğretim programlarında;

        Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

        Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

        Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

        Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

        Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.
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        Haberler Haberler AKSİS AUZEF sınav sonuçları 2022: İstanbul Üniversitesi kayıt yenileme 2023 ne zaman? AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı sonuçları açıklandı mı?
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