Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Haberler
    • 27.07.2022 09:37
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    • 27.07.2022 09:40
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    27 Temmuz Pazartesi bugün TV'de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

    Evde televizyon keyfi yapmak isteyenler kanallar tarafından paylaşılan yayın akışını merak ediyor. Peki, bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    27 Temmuz Pazartesi bugün TV’de neler var ?

    Yayın akışı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri de en sık aratılanlar arasında bulunuyor. İşte kanallar tarafından paylaşılan yayın akışı listesi...

    26 TEMMUZ 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    06:00 Gelin Evi
    10:30 Şef Kapımda
    12:15 Bir Şansım Olsa
    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
    21:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    00:30 Üç Kağıtçı (Yerli Sinema)
    02:15 Kelebekler (Yerli Sinema)
    04:15 Aşk Laftan Anlamaz

        ATV YAYIN AKIŞI
        08:00 Kahvaltı Haberleri
        10:00 Bir Zamanlar Çukurova
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı (Yerli Sinema)
        16:00 Kardeşlerim
        18:40 ATV Ana Haber
        20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
        00:20 Tesla (Yabancı Sinema)
        02:20 Tesla (Yabancı Sinema)
        04:20 Sen Anlat Karadeniz

        KANAL D YAYIN AKIŞI
        06:30 Küçük Ağa
        08:30 Afili Aşk
        10:00 Yaprak Dökümü
        12:00 Kanal D Haber Gün Ortası
        13:00 Magazin D Yaz
        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
        16:15 Aşk-ı Memnu
        18:30 Kanal D Ana Haber
        20:00 Seversin
        23:45 Hep Yek 2 (Yerli Sinema)
        01:30 Hep Yek 2 (Yerli Sinema)
        03:15 Magazin D Yaz
        04:15 Bodrum Masalı

        FOX TV YAYIN AKIŞI
        08:00 Çalar Saat
        10:45 Ekonomi Arası
        10:50 Sen Çal Kapımı
        12:45 Kadının Eseri
        13:00 En Hamarat Benim
        16:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
        19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
        20:00 Gizli Saklı
        23:30 Tozluyaka
        02:00 Esra Ezmeci İle Karşı Karşıya
        04:30 Her Yerde Sen
        06:00 Kefaret

            STAR TV YAYIN AKIŞI
            07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
            09:45 Yüksek Sosyete
            12:45 Erkenci Kuş
            16:00 Kiralık Aşk
            18:45 Star Ana Haber
            20:00 Görümce (Yerli Sinema)
            22:30 Görümce (Yerli Sinema)
            01:00 Ah Nerede
            03:30 Kiralık Aşk
            05:00 Erkenci Kuş

            TV8 YAYIN AKIŞI
            07:15 8'de Sağlık
            08:30 MasterChef Türkiye
            14:45 Canım Annem
            16:00 Doya Doya Moda
            20:00 MasterChef Türkiye
            00:15 Doya Doya Moda
            02:30 Canım Annem
            03:15 Bilginiz Olsun
            04:00 8x8
            05:30 Oynat Bakalım

            TRT1 YAYIN AKIŞI
            06:10 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
            06:15 7 Numara
            08:30 Tozkoparan
            11:50 Bir Aş Hikayesi
            12:20 Masumlar Apartmanı
            15:20 Gönül Dağı
            19:00 Ana Haber
            19:55 İddiaların Aksine
            20:00 Kara Tahta
            23:40 Mükemmel Eşleşme
            02:10 Masumlar Apartmanı
            04:10 Gönül Dağı
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            Haberler Haberler 27 Temmuz Pazartesi bugün TV'de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
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