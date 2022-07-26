27 Temmuz 2022-YKS tercih kılavuzu FULL PDF İNDİR! En düşük YKS puanıyla öğrenci alan bölümler listesi 2022! 120 130 150 190 210 230 250 300 girilecek üniversiteler hangileri?

En düşük puanla öğrenci alan bölümler öğrenciler tarafından sorgulanıyor. 27 Temmuz itibariyle başlayan YKS tercih döneminde öğrenciler kaç puanla bir üniversiteye yerleşebileceğini merak ediyor. 190 210 230 250 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt aranıyor. Puana göre yerleşebileceğiniz üniversiteler ve bölümler hakkında YÖK Atlas tercih robotundan da faydalanabilir ve puanınıza göre doğru tercihi yapabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 YKS taban puanları ve üniversite kontenjanları yayınlandı.
Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI
Üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu da yayınlandı. 2022 YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak.
Adayları tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.