26 Temmuz Sağlık Bakanlığı PBS kura sonuçları - isim listesi! Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme atama kurası ne zaman?

*Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.

*Diğer sağlık personeli ise Ek-1 ' de yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.

2022 YILI HAZİRAN DÖNEMİ İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ