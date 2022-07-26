26 Temmuz Pazartesi bugün TV’de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

Yayın akışı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri de en sık aratılanlar arasında bulunuyor. İşte kanallar tarafından paylaşılan yayın akışı listesi...
26 TEMMUZ 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:30 Şef Kapımda
12:15 Bir Şansım Olsa
15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
22:45 Güldür Güldür Show
00:30 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
02:45 Şef Kapımda
04:15 Aşk Laftan Anlamaz