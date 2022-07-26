Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Haberler
    • 26.07.2022 09:36
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    • 26.07.2022 09:36
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    26 Temmuz Pazartesi bugün TV'de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

    Evde televizyon keyfi yapmak isteyenler kanallar tarafından paylaşılan yayın akışını merak ediyor. Peki, bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    26 Temmuz Pazartesi bugün TV’de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?

    Yayın akışı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri de en sık aratılanlar arasında bulunuyor. İşte kanallar tarafından paylaşılan yayın akışı listesi...

    26 TEMMUZ 2022 SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR


    SHOW TV YAYIN AKIŞI
    06:00 Yeni Gelin
    10:30 Şef Kapımda
    12:15 Bir Şansım Olsa
    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
    18:45 Show Ana Haber
    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
    22:45 Güldür Güldür Show
    00:30 Demet Akbağ İle Güldürme Beni
    02:45 Şef Kapımda
    04:15 Aşk Laftan Anlamaz

        ATV YAYIN AKIŞI
        08:00 Kahvaltı Haberleri
        10:00 Bir Zamanlar Çukurova
        13:00 ATV Gün Ortası
        14:00 Kardeşim Benim (Yerli Sinema)
        16:00 Kardeşlerim
        19:00 ATV Ana Haber
        20:00 Kingsman: Gizli Servis (Yabancı Sinema)
        22:15 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)
        00:10 Kingsman: Gizli Servis (Yabancı Sinema)
        02:25 Taşıyıcı (Yabancı Sinema)
        04:20 Sen Anlat Karadeniz

        KANAL D YAYIN AKIŞI
        07:00 Küçük Ağa
        08:30 Afili Aşk
        10:00 Yaprak Dökümü
        12:00 Kanal D Haber Gün Arası
        13:00 Magazin D Yaz
        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
        16:15 Aşk-ı Memnu
        18:30 Kanal D Ana Haber
        20:00 Aşka Dair (Yerli Sinema)
        22:45 Aşka Dair (Yerli Sinema)
        01:30 Seversin
        03:45 Magazin D Yaz
        04:15 Bodrum Masalı


        FOX TV YAYIN AKIŞI
        08:00 Çalar Saat
        10:45 Ekonomi Arası
        10:50 Sen Çal Kapımı
        13:00 En Hamarat Benim
        16:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya
        19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
        20:00 Senden Daha Güzel
        23:30 Gizli Saklı
        02:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya
        04:30 Her Yerde Sen
        06:00 Kefaret

            STAR TV YAYIN AKIŞI
            07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
            09:45 Yüksek Sosyete
            12:45 Erkenci Kuş
            15:45 Kiralık Aşk
            18:45 Star Ana Haber
            20:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
            22:30 Duy Beni
            01:00 Vizontele Tuuba (Yerli Sinema)
            03:30 Kiralık Aşk
            05:00 Erkenci Kuş

            TV8 YAYIN AKIŞI
            07:15 8'de Sağlık
            08:30 MasterChef Türkiye
            14:15 Canım Annem
            16:00 Doya Doya Moda
            20:00 MasterChef Türkiye
            00:15 Doya Doya Moda
            02:30 Canım Annem
            03:15 Bilginiz Olsun
            04:00 8x8
            05:30 Oynat Bakalım

            TRT 1 YAYIN AKIŞI
            06:00 İstiklal Marşı ve Günün Programı
            06:10 7 Numara
            08:30 Tozkoparan
            11:40 Bir Aş Hikayesi
            12:10 Masumlar Apartmanı
            15:10 Gönül Dağı
            19:00 Ana Haber
            19:55 İddiaların Aksine
            20:00 Balkan Ninnisi
            23:40 Kara Tahta
            02:20 Bu Toprağın Sesi
            03:10 Bir Aş Hikayesi
            03:40 Gönül Dağı
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            Haberler Haberler 26 Temmuz Pazartesi bugün TV'de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
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