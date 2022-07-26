26 Temmuz Pazartesi bugün TV’de neler var ? 📺 Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TV8, Show TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?



FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

10:50 Sen Çal Kapımı

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Senden Daha Güzel

23:30 Gizli Saklı

02:00 Ezra Ezmeci İle Karşı Karşıya

04:30 Her Yerde Sen

06:00 Kefaret