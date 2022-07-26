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    • Haberler
    • 26.07.2022 09:50
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    • 26.07.2022 09:50
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    2022 KPSS ÖABT ne zaman, hangi gün yapılacak? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? KPSS 2022 ortaöğretim, önlisans, lisans, ÖABT takvimi!

    KPSS tarihi yaklaşıyor. ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınava katılım sağlayacak adaylar, sınava nerede gireceğini öğrenmek istiyor. KPSS sınav yerleri ile ilgili sorular art arda geliyor. Peki KPSS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 Yılı KPSS sınav giriş yerleri belgesi ne zaman belli olur?

    takvim.com.tr
    2022 KPSS ÖABT ne zaman, hangi gün yapılacak?

    Adaylar sınava yönelik arayışa geçti. Bir yandan sınav hazırlıkları devam ederken, diğer yandan KPSS sınav giriş yerleri belgesi durumu merak ediliyor. KPSS ÖABT ne zaman sorusu ve konu hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

    KPSS sınav yerleri henüz açıklanmadı. Peki ÖSYM, KPSS sınav giriş belgeleri için tarih belirledi mi?

    KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    KPSS sınav giriş yerleri belgesi için henüz tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

        KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        KPSS NE ZAMAN? (2022 SINAV TAKVİMİ)

        KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün 06 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün 07 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ön Lisans 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Ortaöğretim 06 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

        KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) 27 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
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        Haberler Haberler 2022 KPSS ÖABT ne zaman, hangi gün yapılacak? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? KPSS 2022 ortaöğretim, önlisans, lisans, ÖABT takvimi!
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