2022 e-Okul MEB ilkokul, ortaokul kayıtları başladı mı, son gün ne zaman? Çocuğum hangi okula başlayacak?

Çocuğum hangi okula başlayacak, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İlk kez okula başlayacak olan öğrencilerin velileri, çocuklarının hangi okula gideceğini araştırıyor. Öte yandan ortaokul kayıtları da araştırılan konular arasında. Peki, İlkokul, ortaokul kayıtları başladı mı, son gün ne zaman? Çocuğum hangi okula başlayacak? İşte merak edilenler!
İLKOKUL - ORTAOKUL KAYIT TARİHLERİ
MEB tarafından yayımlanan yazıda ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğerncilerin kayıt işlemleri herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-okul sistemi üzerinden yapıldı. Kayıt süreci 1 Temmuz'da başladı. Ağustos 31'de son buluyor.
Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.
Veliler "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından kayıtlar yapılabilecek.
Kayıt ya da adres değişimi için öğrenci velisinin 31 Ağustos 2022 Çarşamba gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.