2022 e-Okul MEB ilkokul, ortaokul kayıtları başladı mı, son gün ne zaman? Çocuğum hangi okula başlayacak?

Çocuğum hangi okula başlayacak, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İlk kez okula başlayacak olan öğrencilerin velileri, çocuklarının hangi okula gideceğini araştırıyor. Öte yandan ortaokul kayıtları da araştırılan konular arasında. Peki, İlkokul, ortaokul kayıtları başladı mı, son gün ne zaman? Çocuğum hangi okula başlayacak? İşte merak edilenler!