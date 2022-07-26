📢 LİSE NAKİLLERİ ne zaman yapılacak? LGS 2.TERCİHLER zaman 2022? LGS nakil işlemleri nasıl yapılır?

LGS 2.tercih tarihleri ve nakil işlemleri ile ilgili detaylar liseye geçecek olan adaylar ve velilerin gündeminde yer alıyor. Lise nakil işlemlerin yapılacağı adres ise merak konusu. Peki LGS 2.tercihler ne zaman ve tercih kılavuzu yayınlandı mı 2022? Lise nakilleri ne zaman yapılacak 2022?
LGS 2.TERCİHLER NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "LGS'de öğrencilerin yüzde 95'i tercih ettiği okullardan birine yerleşti, yerel yerleştirmede ilk üç tercihe yerleşme oranı yüzde 94'e çıktı. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreç devam ediyor. Yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresleri üzerinden erişime açtıklarını bildirdi. Bakan Özer, LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.LGS tercihlerinin 4 Temmuz-20 Temmuz tarihlerinde yapıldığını anımsatan Özer, "LGS kapsamında yapılan merkezi ve yerel yerleştirme sonuçlarını "meb.gov.tr" ve ile "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açtık. Öğrencilerimize hayırlı olsun. Öğrencilerimiz, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile ulaşabilecek." bilgisini verdi.
LGS yerleştirmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı
"Bu yıl 8. sınıftan mezun olan 1 milyon 236 bin 308 öğrencinin 1 milyon 31 bin 799'u Merkezi Sınav'a katıldı ve 1 milyon 8 bin 139 öğrenci, ilk yerleştirme için tercihte bulundu. Bu öğrencilerden 951 bin 703'ü yani yaklaşık yüzde 95'i, tercih ettiği okullardan birine yerleştirildi. 2021 yılındaki ilk yerleştirme döneminde tercih yapan öğrencilerden yüzde 93'ünün ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği dikkate alındığında bunun önemli bir iyileştirme olduğu görülüyor.
Bu süreç, ilk adımda daha fazla öğrencinin ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi ve yerleştirme sürecine yönelik memnuniyetin artırılması açısından olumlu bir gelişme. Sınavlı okullarda doluluk oranı yüzde 99 Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanlarında, bu yıl 2021'e göre önemli bir artış sağlandığına işaret eden Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.