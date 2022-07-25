Yunanistan iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? Yunanistan işçi maaşları ne kadardır?

👉Yunanistan Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
Yunanistan'ın bünyesine almak için arayışında olduğu meslekler, genellikle tarım, hizmet ve sanayi sektörleridir. Bu sektörler içinde yer alan bahçıvandan ziraat mühendisine, turist rehberinden araba tamircisine kadar birçok meslek mevcuttur. Yunanistan, genellikle ülkesine gelecek olan kişilerin mesleklerine bakarak reddetmez. Kişilerin daha önceden herhangi bir şirketle anlaşarak ülkeye çalışmak amacı ile gitmeleri gereklidir.
👉Yunanistan'daki Türk firmaları Hangileridir?
Yunanistan ülke sınırları içinde açılmış ve aktif olarak hala hizmet vermekte olan Türk firmaları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Balance Accounting LTD
• Yunanistan Emlak
👉Yunanistan'da İnşaat Yapan Türk Firmaları Hangileridir?
Yunanistan içinde inşaat ile uğraşmakta olan Türk şirketleri, güncel olarak şöyle sıralanabilir:
• К.Какавас&Партнёры İnşaat Şirketi
• Corfu Construction İnşaat Şirketi
• Akritas Ef Zin İnşaat Şirketi
• Gekar İnşaat Şirketi
• ARIA İnşaat Şirketi
• Hellenic Homes İnşaat Şirketi
• Euroland Crete İnşaat Şirketi
• ACTION CONSTRUCTING SA İnşaat Şirketi
• Siagos İnşaat Şirketi
• AGGELOPOULOS & SARANTIS İnşaat Şirketi
• Prekas homes İnşaat Şirketi
• Geoland İnşaat Şirketi
• GRACE TOURIST AND CONSTRUCTION P.C.İnşaat Şirketi
• DKG Development İnşaat Şirketi
Bu inşaat şirketlerinin birçoğunda Türkler çalışır. Yunanistan ülkesinde kurulmuş ve Yunanistan iş imkanları için olumlu olarak görülen bu şirketler, aynı zamanda günümüzde en aktif olan şirketlerden de bazılarıdır.
👉Yunanistan İşçi Maaşları Ne Kadardır?
Yunanistan'da en çok çalışanın bulunduğu meslekler ve aylık ortalama maaşları, şöyle sıralanmıştır:
• İşçi: 772.01 Euro
• Muhasebeci: 977.22 Euro
• Mühendis: 1350.13 Euro
• Doktor: 2313.11 Euro
• Avukat: 1738.17 Euro
• Tesisatçı: 624.78 Euro
• Sekreter: 574.94 Euro
• Çiftçi: 423.64 Euro
Ülkede çalışan işçilerin maaşları, çeşitli kriterlere göre belirlenir. Kişilerin çalıştıklar sektör, günlük çalışma saatleri ve çalışma şartları maaşlarının artmasına ve azalmasına neden olan durumlar arasında yer alır.
👉Yunanistan İş Başvurusu Yapmak İçin Ne Gereklidir?
Yunanistan'dan işçi vizesi alınabilmesi için gerekli olan şartlardan en önemlisi oturma iznine sahiptir. Oturma iznine sahip olabilmek için de Yunanistan'da çalışmak isteyen kişilerin öncelikle vize talep etmeleri gereklidir. Türkiye ya da yaşadıkları diğer ülkelerden talep etmiş oldukları vizeler eğer olumlu olarak sonuçlanırsa, kişiler Yunanistan'a gidebilir ve orada diğer işlemleri de hallederek hem çalışma izni başvurusunda bulunabilir hem de bir yerde çalışmaya başlayabilirler.
👉Yunanistan Çalışma İzni Kaç Günde Çıkar?
Yunanistan ülkesinden çalışma izninin resmi olarak alınması, yaklaşık 3 ay içinde gerçekleşir. Kişiler başvuru yapmış oldukları oturma izni ve diğer yasal işlemlerini tamamlamalarından sonra bekledikleri bu süre içinde çalışma izinlerini alarak çalışmaya başlayabilirler.
👉Yunanistan Çalışma İzni Nasıl Alınır?
Yunanistan'dan çalışma izni alabilmek için öncelikle ülkeye giriş yapılmasından sonra oturma iznine başvurulması ve ikamet tezkeresi belgesinin alınması gereklidir. Yunanistan iş imkanlarından yararlanmak isteyen kişiler, Yunanistan'ın hangi il ya da bölgesine çalışmak amacı ile gitmişlerse, ikamet tezkerelerini almalarının ardından önce bağlı oldukları belediyelere, daha sonra da Atina'da bulunan valiliğe başvuru yaparak çalışma izinlerini alabilirler. Gerekli olan belgelerin tesliminden sonra hükümet, genellikle kişilerin çalışmalarında eğer bir mani yoksa kendilerine onay verir.