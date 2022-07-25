ÖSYM YKS yeni tercih kılavuzu açıklandı mı 2022? yokatlas.yok.gov.tr: YKS tercih robotu 2022 ile tercih YAP! 2022 YKS tercih kılavuzu PDF

YKS üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? 2022 YKS tercih tarihleri üniversiteli olmak isteyen öğrencilerin merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci tercih tarihleri hakkında sorgulama yapıyor. İşte, YKS üniversite tercih tarihleri!
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS 2022 tercih kılavuzu ile belli olan tarihlerde özellikle üniversite tercihleri son günü merak ediliyor.
ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre tercihler 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak ve 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.
Yaklaşık iki hafta sürecek YKS tercihleri http://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden alınacak.
YKS TERCİHİ NASIL YAPILIR?
Yök Atlas sisteminden yararlanacak öğrenci adayları YKS tercih robotu ile listelerini hazırlayabilir. İstedikleri puan türünde üniversite tercihlerini gerçekleştirecek öğrenciler kılavuz dahilinde ÖSYM AİS sisteminde olacak.
Yine kılavuz ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanan üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları tercihlerde belirleyici olacak.