LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA 2022 🔎 MEB LGS yüzdelik dilimleri! 📊 Lise taban puanları ve başarı sıralaması...

LGS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

LGS boş kontenjanları henüz belli olmadı.

LGS kontenjanlar ile ilgili Bakan Özer açıklama yaptı. Bakan Özer, "Bu artışla eş zamanlı olarak bu kurumların doluluk oranları da önemli oranda arttı. 2021'de yüzde 95 olan doluluk oranları yüzde 98,4'e ulaştı. Fen lisesi ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu, diğer sınavla öğrenci alan liselerde ise doluluk oranları yüzde 95 ve üzerine çıktı. Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranları 2021 yılında yüzde 77 iken bu yıl yüzde 95'e ulaştı. Bu da mesleki ortaöğretimde yaşanan dönüşümün öğrenci tercihlerine de yansıdığının bir göstergesi." ifadelerini kullandı.