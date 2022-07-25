LGS 2.TERCİHLER zaman 2022?📢 LİSE NAKİLLERİ ne zaman yapılacak? LGS nakil işlemleri nasıl yapılır?

Sınavsız yerleşen öğrencilerin yüzde 94'ü ilk üç tercihinden birine yerleşti

Liseye geçişte öğrencilerin yaklaşık yüzde 85'inin ortaöğretim kurumlarına yerel olarak yerleştirilmesinin, bu yerleştirme türünü oldukça önemli hale getirdiğinin altını çizen Özer, şu açıklamalarda bulundu:

"Yerel yerleştirmede, 2019'da öğrencilerin yüzde 91'i, tercihlerindeki ilk üç okuldan birine yerleşirken bu oran 2020'de yüzde 92'ye çıktı, 2021'de ise yüzde 92 düzeyinde sabit kaldı. 2022'de ise yerel yerleştirmede öğrencilerin ilk üç tercihine yerleşme oranı yüzde 94'e ulaşarak, son 4 yılın en üst düzeyine ulaştı. Dolayısıyla bu sonuç, LGS'de her yıl yapılan iyileştirmelerle öğrencilerin öncelikli tercihlerine yerleşme oranlarının artırıldığını açıkça gösteriyor."

İlk tercihine yerleşme oranı yüzde 55'e yükseldi

Bakan Özer, benzer bir iyileşmenin ilk tercihine yerleşme oranlarında da görüldüğünü belirterek, "İlk tercihine yerleşme oranı 2019 ila 2021 yıllarında yüzde 49-52 arasında değişirken bu oran, bu yıl yüzde 55'e yükseldi. Bir diğer ifadeyle sınavsız yerel yerleştirmede öğrencilerin yarısından fazlası en öncelikli tercihlerine yerleşebildi. Bu, yerel yerleştirmenin hangi ölçüde iyileştirildiğinin diğer bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

LGS 2.tercihler yani yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

LGS 2.TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih sonuçları yani LGS 2.tercih sonuçları 1 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecek.