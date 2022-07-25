İL DIŞI TAYİN AÇILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR? Adana, Samsun, Diyarbakır, Malatya MEB! İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri?

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME VE ATAMALAR NE ZAMAN ?

İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar 1 Ağustos 2022'de gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.

Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.