İL DIŞI TAYİN AÇILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR? Adana, Samsun, Diyarbakır, Malatya MEB! İl dışı ihtiyaç listesini açıklayan iller hangileri? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. İl içi atama başvuruları 4-8 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Atama sonuçları da 19 Temmuz itibarıyla duyurulmuştu. Bu kez il dışı tayin başvuruları başladı. İşte iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları hakkında detaylı bilgiler...
İL DIŞI TAYİN AÇILDI MI, NEDEN AÇILMIYOR?
Yoğunluktan dolayı bazı öğretmenler il dışı tayin başvuru ekranından hata alabiliyor. Gün içerisinde sık sık siteye giriş yapmayı deneyebilirsiniz.
İLLER ARASI İHTİYAÇ LİSTESİNİ AÇIKLAYAN İLLER HANGİLERİ?
İllerin milli eğitim müdürlüğü resmi internet adresleri üzerinden il dışı tayin atama ihtiyaç listesini görüntüleyebilirsiniz.
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME VE ATAMALAR NE ZAMAN ?
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar 1 Ağustos 2022'de gerçekleşecek. Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.