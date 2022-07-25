CANİ TEYZENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI! Bursa'da yeğenini 1 yıldır çöp evde tutan Teyze Kamuran Pınar kimdir, tutuklandı mı? Bursa çöp ev olayında teyzenin ifadesi ne?

Bursa'daki çöp ev olayı tüm Türkiye'nin kanını dondurdu. Bursa'da bir çöp evde ölmek üzereyken bulunan 9 yaşındaki C.M.A.'nın hayatı resmen ciğer yaktı. C.M'nin uzun süredir baygın bulunduğu odada kilitli tutulduğu ortaya çıktı. Söz konusu olaydan sonra Bursa çöp ev olayı nedir, 9 yaşındaki Muhammed'in teyzesi ifadesinde ne dedi? Teyze Kamuran Pınar kimdir, tutuklandı mı? sorularına yanıt aranmaya başlandı.
Bursa'da teyzesinin 1 yıldır çöplerle dolu odada esir tuttuğu 9 yaşındaki Muhammet eve gelen temizlik ekipleri sayesinde bulundu. Çöp evin girişinde, "İçeri girmeye kalmayın. Haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazısı olduğu görüldü. İşte çöp ev olayı ve teyzenin ifadesi…
Bursa çöp ev olayı nedir?
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar A.'ya kiraya verdi. Ancak Kamuran Pınar A., ev sahibine hiç kira ödemedi. Bunun üzerine Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara Kamuran Pınar A. katılmadı.