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    • Haberler
    • 25.07.2022 15:52
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    • 25.07.2022 23:52
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    Ağustos celbi ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? Askerlik yerim neresi?

    Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri askere gidecek vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. E-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı günün en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Peki; 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur?

    2022 Ağustos celbi askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? E-Devlet askerlik yeri sorgulama sayfası günün en çok araştırılan konularından birisi oldu. Vatani görevleri gereği silah altına alınacak gençler için askerlik yerleri açıklanıyor. Peki; askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri saat kaçta açıklanır? İşte tüm merak edilenler!

    AĞUSTOS CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Askerlik yerleri henüz açıklanmadı. MSB takvimine göre, 2022 Ağustos celbi askerlik yerleri 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden açıklanacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecekler.

    AĞUSTOS 2022 SINIFLANDIRMA DÖNEMİ DUYURUSU

    1. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

    2. Ağustos 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.

    3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31.05.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)

    4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Temmuz 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

        5. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şöyle:

        Yükümlü: Sevk Tarihleri
        Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 18 Ağustos 2022
        Er (2'nci Grup): 15 Eylül 2022
        Er (3'üncü Grup): 13 Ekim 2022

        6. Tarama amaçlı PCR testi yapılmayacaktır. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

        7. Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

        8. Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvururak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

        9. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

        10. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

        11. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/Askeralma internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabileceklerdir.
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        Haberler Haberler Ağustos celbi ne zaman açıklanacak 2022? Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? Askerlik yerim neresi?
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