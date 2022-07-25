30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi, tam gün mü yarım gün mü? Zafer Bayramı tatili 4 gün mü?

Cumhuriyetin kuruluşunda önemli bir payı olan Büyük Taarruz savaşının zaferle sonuçlanması sonrası her yıl kutlanmaya başlanan 30 Ağustos'un resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.