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    • 25.07.2022 09:29
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    • 25.07.2022 09:32
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    📆 LGS lise nakiller ne zaman açılacak, ne zaman başlıyor?📚 Lise yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır?

    Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. MEB yayınladığı LGS tercih kılavuzunda lise nakil takvimine yer verdi. Peki, LGS tercihleri sonrasında lise nakilleri ne zaman başlıyor? LGS 2. tercihler ne zaman, hangi tarihte? İşte MEB ile ise nakil tarihleri ile ilgili detaylar...

    takvim.com.tr
    LGS lise nakiller ne zaman açılacak, nakil işlemleri ne zaman başlıyor? Lise nakil başvurusu nasıl yapılır?

    MEB tarafından yayımlanan LGS 2022 tercih kılavuzuna göre 25 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. İşte detaylar..

    LGS LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

    Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

    Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

    LGS NAKİLLERİ NASIL YAPILACAK?

    Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

    Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edildi.

        LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercihleri MEB tarafından açıklanan tarihlerin içerisinde yapacak.

        Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek.

            Nakil başvuruları başladı

            Bakan Özer, ilk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme sürecinin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

            "LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları başladı. 25-29 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 1 Ağustos'ta açıklanacak. Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos 2022'de yerleştirme süreci tamamlanacak."
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            Haberler Haberler 📆 LGS lise nakiller ne zaman açılacak, ne zaman başlıyor?📚 Lise yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır?
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