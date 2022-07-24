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    • Haberler
    • 24.07.2022 23:56
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    • 24.07.2022 23:56
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    Lise (YEP) yüzdelik dilimler 2022! LGS boş kontenjanlar sorgulama! 202e e-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması!

    LGS boş kontenjanlar hakkındaki tüm bilgileri öğrenmek isteyen öğrenciler sabah itibariyle araştırma yapmaya başladı. LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklanıyor. Boş kontenjanları öğrenmek isteyen öğrenciler konu hakkında sabah saatleriyle birlikte araştırma yapıyor. LGS kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-okul.meb.gov.tr üzerinden açıklanıyor. Peki, LGS boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapıyor? 2022 e-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması nasıl? İşte lise (YEP) yüzdelik dilim...

    takvim.com.tr
    Lise YEP yüzdelik dilimler 2022! LGS boş kontenjanlar sorgulama

    LGS boş kontenjanlar, tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merakla araştırılıyor. Yüz binlerce öğrenci yerleştiği liseyi öğrenecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, LGS boş kontenjanlar sorgulama nasıl yapılır? Lise (YEP) yüzdelik dilim nedir? İşte konu hakkında tüm bilgiler...

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

    Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

    Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

    Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

    Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

    Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.



        NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

        MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

        Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

        Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022
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        Haberler Haberler Lise (YEP) yüzdelik dilimler 2022! LGS boş kontenjanlar sorgulama! 202e e-Okul LGS lise taban puanları ve başarı sıralaması!
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