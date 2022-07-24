Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 24.07.2022 08:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2022 08:09
    ABONE OL

    İstanbulkart bakiye sorgulama, başvuru ve TL para yükleme - İstanbulkart'a kredi kartıyla para yükleme nasıl yapılır?

    İstanbulkartlardaki bakiyenin sorgulama işlemi, günümüzde farklı kanallar üzerinden gerçekleştirilebilir. Bakiye sorgulamasının en fazla yapıldığı kanal, İstanbulkart mobil uygulamasıdır. İstanbulkart mobil uygulaması kullanılarak kolay ve hızlı bir şekilde bakiye sorgulaması yapılabilmesi mümkündür. Peki İstanbulkart'a kredi kartıyla para yükleme nasıl yapılır? İşte İstanbulkart bakiye sorgulama, başvuru ve TL para yükleme

    takvim.com.tr
    İstanbulkart bakiye sorgulama, başvuru ve TL para yükleme nasıl yapılır?

    Bunun yanında, banka ATM'leri ve fiziki olarak konmuş İstanbulkart yükleme cihazları üzerinden de sorgulama işlemleri kolaylıkla yapılabilir. İstanbulkart bakiyelerinin sorgulanabilmesi için kullanılabilecek son kanal ise ALO 153 hattıdır. Bu hat üzerinden de kartların içinde ne kadar bakiye olduğu öğrenilebilir.

    İstanbulkart Başvurusu Nasıl Yapılır?

    İstanbulkarta başvuru yapılabilmesi için kullanılabilecek olan kanallardan biri, BELBİM'in resmi internet sitesidir. Site üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilecek olan İstanbulkart başvuruları, talepler doğrultusunda İstanbul'un hemen her şehrinde mevcut olan İstanbulkart gişeleri üzerinden de yapılabilir. Öğrenci ya da abonman kartları için yapılmak istenen başvuru işlemleri, bu iki yöntem ile kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

    İstanbulkart TL Para Yükleme Nasıl Yapılır?

    İstanbulkartına para yüklemesi yapmak isteyen kişiler, İstanbulkart mobil uygulamasını kullanarak kredi veya banka kartları üzerinden kolay bir şekilde yükleme işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bununla beraber, kartlarına düzenli olarak para yüklemesi yapmak isteyen kişiler, mobil uygulama üzerinden "TL yükleme talimatı ver" kısmından kolay bir şekilde kartlarına düzenli olarak para yüklemesi yapabilirler. Bununla beraber, para yükleme gişeleri ve para yükleme otamatları da İstanbulkarta para yükleme işlemi için tercih edilebilecek yöntemler arasında yer alır.

        İstanbulkart'a Kredi Kartıyla Para Yükleme Nasıl Yapılır?

        İstanbulkart sahibi olanların kredi kartı kullanarak yükleme işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öncelikle İstanbulkart mobil uygulamasını kullanmaları gereklidir. Uygulamaya giriş yapmalarından sonra "Bakiye Yükleme" seçeneği üzerinden "Para Yükleme" seçeneğinin seçilmesi gereklidir. Daha sonra, İstanbulkarta yüklenmek istenen tutar seçilir ve yükleme yapılacak olan kredi kartının numarası girilerek işlem tamamlanır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Diplomasi zaferi sonuç verdi! Türkiye’ye özel ayrıcalık
        Haberler Haberler İstanbulkart bakiye sorgulama, başvuru ve TL para yükleme - İstanbulkart'a kredi kartıyla para yükleme nasıl yapılır?
            SON DAKİKA