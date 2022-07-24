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    • Haberler
    • 24.07.2022 22:21
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    • 24.07.2022 22:21
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    25 Temmuz MEB lise tavan-taban puanları yüzdelik dilimleri! eokulyd.meb.gov.tr: LGS boş kontenjan listesi 2022! Sınavsız öğrenci alan liseler...

    LGS tercih sonuçları için geri sayım sona eriyor. 25 Temmuz tercih sonuçlarının ardından boş kalan kontenjanlar da ilan edilecek. Peki; LGS boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte 2022 LGS boş kontenjan listesi!

    takvim.com.tr
    eokulyd.meb.gov.tr: LGS boş kontenjan listesi 2022!

    LGS boş kontenjanlar belli oldu mu? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı.Tercih sonuçları ise 25 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Bu süreç sonrasında nakil işlemleri de başlayacak. Aynı zamanda boş kontenjanlar da açıklanacak. Peki; LGS boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte 2022 LGS boş kontenjan listesi!

    LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

    2 bin 323 liseye merkezî sınav puanıyla öğrenci alınacak

    Türkiye genelinde 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
    Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 65 bin 866, fen liselerine 38 bin 850, sosyal bilimler liselerine 10 bin 380, Anadolu imam hatip liselerine 39 bin 676, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 38 bin 190 kontenjan ayrıldı.

    Nakiller iki dönem sürecek

    Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

        Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.
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