2022 Muharrem orucu başladı mı? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure Günü hangi tarihte idrak edilecek?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2022 Muharrem ayı tarihi vatandaşlar tarafından sorgulanırken, Muharrem orucu kaç gün tutulur sorusuna da yanıt aranıyor. Muharrem orucunun tamamlanmasının ardından ise aşure günü heyecanı yaşanacak. Peki, 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Muharrem ayının onuncu günü ne zaman, hangi tarihte 2022? İşte detaylar!
2022 MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
2022 Muharrem ayı: 30 Temmuz Pazartesi Hicri Yılbaşı ile başlayacak.
2022 Aşure günü: 8 Ağustos Pazartesi
MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), Muharrem ayının 9-10. veya 10-11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.
2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi...
Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed (S.A.S.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, "Savm", 50) ve "Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz" buyurmuştur.
Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur;
"Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah'ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…" (Müslim, "Sıyâm", 202)
"Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah'tan umarım." (Tirmizî, "Savm", 48)
Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine'ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)