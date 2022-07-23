AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Binanın depreme karşı dayanıklılık analizi; belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, kaymakamlıklar ya da özel şirketler tarafından yapılabilir. Eğer özel bir şirketten hizmet almayı planlıyorsanız bu şirketin portfolyosunu incelemek, şirket güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayabilir.