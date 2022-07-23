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    • Haberler
    • 23.07.2022 08:10
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    • 23.07.2022 08:10
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    Kandilli ve AFAD son dakika son depremler listesi! Kandilli deprem son dakika 2022! Deprem mi oldu?

    Kandilli ve AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı yaşayan birçok kişi deprem mi oldu sorusuna cevap arıyor. Kandilli ve AFAD son depremler ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Deprem mi oldu?

    Kandilli ve AFAD son depremler listesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı yaşayan birçok kişi deprem mi oldu sorusuna cevap arıyor. Kandilli ve AFAD son depremler ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

    Deprem Mi Oldu?

    Son dakika deprem listesi vatandaşlar tarafından en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Şiddetine göre günlük olarak birçok deprem meydana gelse de bunlardan sadece bazıları hissedilmektedir. Son dakika Kandilli ve AFAD son depremler listesini takip ederek güncel depremler hakkında haberdar olabilirsiniz.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

        Bir binanın depreme dayanıklı olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?
        Binanın depreme karşı dayanıklılık analizi; belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, kaymakamlıklar ya da özel şirketler tarafından yapılabilir. Eğer özel bir şirketten hizmet almayı planlıyorsanız bu şirketin portfolyosunu incelemek, şirket güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlayabilir.

        Depremde binanın ilk neresi çöker?
        Depremde bina genellikle kolonlardan itibaren yıkılmaya başlar. Kolonlar fay hattının oluşturduğu zemin hareketine karşı direnç gösteremez ve çatlamaya başlar. Kolonların çatlamasıyla birlikte, kolonların taşımış olduğu tabliyeler kırılmaya başlar.
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        Haberler Haberler Kandilli ve AFAD son dakika son depremler listesi! Kandilli deprem son dakika 2022! Deprem mi oldu?
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