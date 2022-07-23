İsveç iş imkanları nelerdir? Hangi mesleklerde alım yapıyor? İsveç'te meslek maaşları ne kadardır?

👉İsveç Hangi Mesleklerde Alım Yapıyor?
İsveç'in çalışan aldığı meslek grupları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Hemşire
• Hasta bakıcılığı
• Mimarlık
• İnşaat mühendisliği
• İnşaat işçisi
• Diş hekimliği
• İtfaiyeci
• Tercüman
• Avukat
• Tıbbi sekreter
• Meyve toplayıcısı
• Teknisyen
• Fast-food çalışanı
• Sağlık uzmanı
• Doktor
• Aşcı
• Orman işçisi
• Temizlikçi
• Öğretmen
👉İsveç'teki Türk Firmaları Hangileridir?
İsveç'te hizmet veren Türk kökenli firmalar, güncel olarak şöyle listelenebilir:
• Swedphone
• Medsail Holidays AB
• Simtel Elektronik & Parabol
• KML Grafiska Maskiner
👉İsveç'te Meslek Maaşları Ne Kadardır?
İsveç'te çalışanların ortalama maaşları, genel olarak şöyle sıralanmıştır:
• Finans ve sigorta yöneticileri (1.seviye): 144.700 Kron
• Üst düzey hükümet yetkilileri: 95.500 Kron
• İnşaat ve madencilikte üretim yöneticileri (1.seviye): 75.800 Kron
• Uçak pilotları ve ilgili yardımcı profesyoneller: 70.300 Kron
• Finans yöneticileri (1.seviye): 79.300 Kron
• Doktor: 65.200 Kron
• Hemşire: 58.500 Kron
• Öğretim görevlisi: 69.300 Kron
• Yazılım mühendisi: 68.500 Kron
• Mimar: 54.900 Kron
• Hizmetçi, dadı ve diğer işçiler: 22.400 Kron
• Garson: 24.500 Kron
• Seyahat rehberİ: 24.900 Kron
• Bahçıvan: 25.000 Kron
• Silahlı kuvvetler çalışanı: 25.500 Kron
• Restaurant ve mutfak çalışanları: 24.200 Kron
• Kasiyerler: 25.400 Kron
İsveç iş imkanlarından yararlanarak ülkeye gitmiş olan Türkler de İsveç vatandaşlarının aldıkları maaşlar düzeyinde maaşlarını alırlar. Göçmen oluşları sebebi ile maddi bir ayrımcılık ülkede söz konusu değildir.
👉İsveç'te Çalışmak İçin Dil Şartı Nedir?
İsveç'te çalışmak isteyen kişilerden İsveç'in üç resmi dilinden en az birini yeterli seviyede bilmeleri ve konuşmaları talep edilir. Eğer İsveççe, Fince ya da İngilizce dillerinden en az birini yeterli düzeyde konuşulmuyorsa, ülke kişilere başta çalışma ve oturma izni vermez. Dil seviyesini geçemeyen kişilere vatandaşlık hakkı da verilmez.
👉İsveç'e Çalışmaya Nasıl Gidilir?
İsveç'te çalışmak isteyen kişilerin ülkeye giriş yapabilmesi için öncelikle hükümet tarafından verilmekte olan çalışma iznini almaları gereklidir. Çalışma izni başvuruları, fiziki olarak yapılmak zorunda değildir. İnternet üzerinden, İsveç Göçmen bürosuna başvuru yapılabilir. Online olarak alınan başvurular değerlendirildikten sonra kişilere olumlu ya da olumsuz sonuçların bilgileri aktarılır. Çalışma izni başvurusu olumlu olarak sonuçlanan kişiler, taleplerine göre belirlenmiş tarih aralıklarında çalışmak üzere ülkeye gidebilirler.
👉İsveç'e Yerleşmek İçin Ne Yapılır?
İsveç'te yaşamaya başlamak için öncelikle ülke tarafından belirlenmiş olan şartların yerine getirilmesi gereklidir. İsveç, vatandaş olabilmek için kişilerden şu şartlarının tümünün yerine getirilmesini talep eder:
• 18 yaşını doldurmuş olmak
• İsveç daimi oturma izni sahibi olmak
• Resmi kimlik bilgilerini resmi olarak kanıtlayabilmek
• 5 yıl boyunca İsveç'te yaşamış olmak
• İsveç'te oturma hakkı olduğunu kanıtlamak ya da oturma kartı sahibi olmak
• İsveç'te geçinebilecek bir maddi kaynağa sahip olduğunu kanıtlayabilmek
Bu şartları yerine getiren ve göçmenlik şartlarına uygun olan kişiler, vatandaş olma hakkına da otomatik olarak sahip olurlar. İsveç iş imkanlarından daha kolay bir şekilde faydalanabilmek için genellikle ülkeye göçmen olarak gitmiş kişiler, gerekli süreyi doldurmalarından sonra vatandaşlık başvurusu yaparlar.