23 Temmuz CANLI dolar ve altın kuru! Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? İslam Memiş altın, dolar yorumu son dakika!

ALTIN DÜŞER Mİ, ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Yatırımcılar altın için uzmanlar tarafından yapılan yorumları merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın ve diğer yatırım araçları hakkında yapılan açıklamalar şu şekilde;

İSLAM MEMİŞ SON DAKİKA ALTIN VE DOLAR YORUMU!

Doların bu denli değer kazanması ile insanlarda dolara güvenin, dolar bir rezerv paradır, dolar alın gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki 2023'e geldiğimizde ters bir rüzgar göreceğiz. 2022'de agresif faiz artırımı yapan Fed'in 2023'te agresif bir faiz indirimine gideceğini göreceğiz. Covid-19 vakalar artıyor ve Avrupa'da Eylül itibari ile enerji krizi yaşanacak. Doların gerçek değeri bu değildir; yatırımcıya en fazla kaybettirecek paradır. Dolar 100 seviyesinin altında olmak zorundadır. Euro'nun getirisi daha fazla. Öyle bir illüzyon yapıyorlar ki bütün dünyadaki insanları korkutarak dolara yönlendirmeye çalışıyorlar, buna Rusya karşı çıktı. Doların sonu iyi gözükmüyor.