Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.07.2022 15:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2022 15:59
    ABONE OL

    Uzmanlar 'pişeceğiz' diyerek uyardı! İL İL HAVA DURUMU RAPORU! Bugünden itibaren başlıyor!

    Avrupa kıtası yüksek derece sıcaklıklarla mücadeleyi sürdürüyor. Avrupa sıcak hava dalgasıyla resmen kavruluyor. Portekiz ve İspanya'da ise 1700'den fazla kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları ne zaman azalacak? Bugün hava durumu nasıl? İşte merak edilenler..

    takvim.com.tr
    Uzmanlar ’pişeceğiz’ diyerek uyardı! İL İL HAVA DURUMU RAPORU! Bugünden itibaren başlıyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU


    MARMARA

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    BURSA 17°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    EDİRNE 16°C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL 19°C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ 18°C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

    DENİZLİ 22°C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR 23°C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    KÜTAHYA 13°C, 26°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA 22°C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA 25°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA 28°C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY 24°C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA 18°C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA 15°C, 28°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR 13°C, 28°C

        Az bulutlu

        KONYA 17°C, 28°C

        Az bulutlu

        YOZGAT 10°C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU 11°C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE 15°C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

        KASTAMONU 10°C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP 21°C, 28°C

        Az bulutlu ve açık

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ

            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA 16°C, 28°C

            Parçalı ve az bulutlu

            ÇORUM 12°C, 26°C

            Parçalı ve az bulutlu

            SAMSUN 20°C, 28°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu

            TRABZON 22°C, 25°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars çevreleri, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan ile Erzurum'un kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM 14°C, 27°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KARS 13°C, 28°C

            Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MALATYA 19°C, 33°C

            Az bulutlu ve açık

            VAN 15°C, 32°C

            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU

            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 22°C, 39°C

            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 23°C, 35°C

            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 26°C, 38°C

            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 27°C, 39°C

            Az bulutlu ve açık
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yavaş’a ’Ankapark’ tepkisi
            Haberler Haberler Uzmanlar 'pişeceğiz' diyerek uyardı! İL İL HAVA DURUMU RAPORU! Bugünden itibaren başlıyor!
                SON DAKİKA