Uzmanlar ’pişeceğiz’ diyerek uyardı! İL İL HAVA DURUMU RAPORU! Bugünden itibaren başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 16°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık