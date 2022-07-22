Gider Göstermek Ne İşe Yarar?

Şirket masraflarının gider gösterilmesi, şirket sahiplerinin her üründe sahip olunan olan KDV'den mahrum bırakır. Yani, şayet bir iş veren, yapmış bulunduğu masrafları işi amacıyla yaptığını gider olarak göstererek kanıtlarsa, satın almış aldığı ürün ya da hizmet amacıyla KDV ödemez. KDV ödememesi nedeni ile de almış bulunduğu şey her ne ise daha düşük ücretler karşılığında alabilir ya da kullanabilir.

Cep Telefonu Cihazı Gider Yazılır Mı?

Çalışanların satın aldıkları cep telefonları, şayet şirket üstüne alınmışsa ve şirketin hizmetleri amacıyla kullanılacaksa kişi şirketlerinde gider olarak gösterilmesi mümkündür. Fakat şayet kişilar satın alacakları yeni telefonu kişisel kullanım hedefi ile satın alıyorlarsa ve kullanımlarının şirket ile rastgele bir bağlantısı sahip olunan değilse, satın alınan ürün vergiden muaf tutulamaz.