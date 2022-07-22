Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 22.07.2022 14:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2022 14:15
    ABONE OL

    Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? 22 Temmuz CANLI dolar ve altın kuru! İslam Memiş altın, dolar yorumu son dakika!

    Canlı dolar ve altın kuru vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Piyasa verileri hakkında araştırmalar hız kazandı. En sık aratılanlar arasında ise dolar düşecek mi ve altın düşer mi soruları yer aldı. İşte dolar, altın için güncel kur ve uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar...

    takvim.com.tr
    İslam Memiş altın, dolar yorumu son dakika! Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi?

    Altın ve dolar hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren hız kazandı. Grafiklerin dalgalı seyretmesi sebebiyle vatandaşlar altın ve dolar hakkında uzmanlar tarafından yapılacak açıklamaları da ilgiyle bekliyor. Peki, dolar ve altın neden düşer, yükselir? Canlı dolar ve altın ne kadar? İşte merak edilenler...

    22 TEMMUZ DOLAR NE KADAR?

    Dolar / TL alış fiyatı 17,5837 TL, satış fiyatı 17,604 TL seviyesinde işlem görüyor.

    21 TEMMUZ EURO NE KADAR?

    Euro 18,0590 TL alış fiyatından, 18,0368 TL satış fiyatından işlem gördü.

        21 TEMMUZ ALTIN NE KADAR?

        Şu anki güncel rakamlara göre 1 Gram Altın için alış fiyatı 957,67 TL , satış fiyatı ise 958,38 TL seviyelerinde bulunmaktadır.

        ALTIN DÜŞER Mİ, ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

        Yatırımcılar altın için uzmanlar tarafından yapılan yorumları merak ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın ve diğer yatırım araçları hakkında yapılan açıklamalar şu şekilde;

        İSLAM MEMİŞ SON DAKİKA ALTIN VE DOLAR YORUMU!

        Doların bu denli değer kazanması ile insanlarda dolara güvenin, dolar bir rezerv paradır, dolar alın gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Halbuki 2023'e geldiğimizde ters bir rüzgar göreceğiz. 2022'de agresif faiz artırımı yapan Fed'in 2023'te agresif bir faiz indirimine gideceğini göreceğiz. Covid-19 vakalar artıyor ve Avrupa'da Eylül itibari ile enerji krizi yaşanacak. Doların gerçek değeri bu değildir; yatırımcıya en fazla kaybettirecek paradır. Dolar 100 seviyesinin altında olmak zorundadır. Euro'nun getirisi daha fazla. Öyle bir illüzyon yapıyorlar ki bütün dünyadaki insanları korkutarak dolara yönlendirmeye çalışıyorlar, buna Rusya karşı çıktı. Doların sonu iyi gözükmüyor.

        Zenginlerin birikimi genelde altın ve gümüştür. Sonucuna baktığımızda ise toraktır. Dünyada tarımı kim elinde tutuyorsa güç ondadır. Zenginlerin toprak almasının nedeni budur. Dünyanın en zengin insanları toprağa yatırım yapan ve hayvancılıkla uğraşan topluluklardır. Zenginler tarım emtialarına yatırım yapıyor. Dövizden veya diğer yatırım alanlarından daha fazla kazandırıyor. Tarım arazisi alamayan kişi tarım emtialarından alabilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmzalar bugün İstanbul’da atılacak
        Haberler Haberler Gram ve çeyrek altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? 22 Temmuz CANLI dolar ve altın kuru! İslam Memiş altın, dolar yorumu son dakika!
            SON DAKİKA