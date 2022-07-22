Uzun süredir restorasyon aşamasında olan sarnıç ile ilgili açılış tarihi açıklandı. Peki, 22 Temmuz Yerebatan Sarnıcı açık mı? Yerebatan Sarnıcı giriş ücreti 2022: Öğrenci tam giriş ücreti kaç TL?
YEREBATAN SARNICI AÇIK MI?
Uzun süredir restorasyon aşamasında olan Yerebatan Sarnıcı 22 Temmuz 2022 Cuma günü itibariyle ziyaretçilere açılacak.
YEREBATAN SARNICI NEREDE?
İstanbul'un Avrupa yakasında bulunan, şehrin en büyük kapalı sarnıcı. Ayasofya binasının güneybatısındaki küçük bir binadan girilir. Sütun ormanı görünümündeki mekanın tavanı tuğla örülü, çapraz tonozludur.
Sarnıç, Bizans imparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılmıştır. Suyun içinden yükselen pek çok mermer sütun nedeniyle halk arasında Yerebatan Sarayı olarak isimlendirilmektedir. Sarnıcın bulunduğu yerde daha önce bir bazilika bulunduğundan ötürü yapı Bazilika Sarnıcı olarak da adlandırılır. Ayrıca sarnıç Dan Brown'un Cehennem adlı romanına da konu olmuştur.
Hâlihazırda İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından işletilen Yerebatan Sarnıcı, müze olmanın yanında ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.