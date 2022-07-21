Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 21.07.2022 10:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2022 10:25
    ABONE OL

    MERKEZ BANKASI faiz kararı ne oldu? 💹 Merkez Bankası Temmuz 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    Merkez Bankası faiz kararı ile Temmuz ayı için belirlenen politika faizini duyuracak. TCMB PPK toplantısı sonrasında yapılacak açıklama ile faiz kararı ortaya çıkacak. Peki, Merkez Bankası Temmuz 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    takvim.com.tr
    MERKEZ BANKASI faiz kararı ne oldu?

    Piyasaların merakla beklediği Merkez'in faiz kararında beklenen gün geldi. En sık aratılanlar arasında ise Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorusu yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    TCMB Temmuz 2022 faiz kararı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı ile duyurulacak. Saat 14:00'te yapılacak açıklama ile bu ay için alınan karar ilan edilecek

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?


    Merkez Bankasının bugün gerçekleştirilecek olan toplantısında faiz arttırımına gidilmesi beklenmiyor. 14 olan politika faizinin bugünkü toplantı sonunda da sabit bırakılması bekleniyor.

        SON TOPLANTIDA HANGİ KARAR ALINMIŞTI?

        Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan son toplantıda politika faizi yüzde 14'te sabit tutuldu.

        Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, etkisi artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin yılın ilk yarısında olumsuz yönde gerçekleştiği, dünyada iktisadi faaliyetin zayıflamasına sebep olduğu belirtildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Haberler MERKEZ BANKASI faiz kararı ne oldu? 💹 Merkez Bankası Temmuz 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
            SON DAKİKA