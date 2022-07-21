MERKEZ BANKASI faiz kararı ne oldu? 💹 Merkez Bankası Temmuz 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TCMB Temmuz 2022 faiz kararı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı ile duyurulacak. Saat 14:00'te yapılacak açıklama ile bu ay için alınan karar ilan edilecek