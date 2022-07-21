MERKEZ BANKASI faiz kararı ne oldu? 💹 Merkez Bankası Temmuz 2022 faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Piyasaların merakla beklediği Merkez'in faiz kararında beklenen gün geldi. En sık aratılanlar arasında ise Merkez Bankası faiz kararı ne olacak sorusu yer alıyor. İşte konu hakkında detaylar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
TCMB Temmuz 2022 faiz kararı 21 Temmuz 2022 Perşembe günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı ile duyurulacak. Saat 14:00'te yapılacak açıklama ile bu ay için alınan karar ilan edilecek
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Merkez Bankasının bugün gerçekleştirilecek olan toplantısında faiz arttırımına gidilmesi beklenmiyor. 14 olan politika faizinin bugünkü toplantı sonunda da sabit bırakılması bekleniyor.